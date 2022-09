A Juíza Eleitoral Liliane Bilharva e o promotor de justiça João Paulo Lopes realizam reunião, na tarde desta quinta-feira, 22, com a imprensa local para falar sobre atos de campanha e propaganda eleitoral nesta reta final do primeiro turno das eleições gerais 2022.

A reunião ocorrerá no auditório da Câmara de Vilhena, com início às 14h30.

Conforme ofício enviado à redação do Extra de Rondônia, na ocasião também serão tratados temas como coincidência de carreatas e passeatas na véspera do pleito, distribuição e derrame de material de propaganda eleitoral próximos a locais de votação, entre outros.

Depois, as autoridades judiciárias também falam sobre as eleições no “Programa do Noel”, que inicia às 19h, na Rede TV Vilhena, que também contará com a presença de Fabíola Canuto, chefe do Fórum Eleitoral de Vilhena. O Extra de Rondônia fará a transmissão, ao vivo, da entrevista.