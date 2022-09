O ex-deputado federal Natan Donadon esteve na redação do Extra de Rondônia, em Vilhena, ocasião em que reiterou o compromisso com as campanhas eleitorais de Rosani Donadon e Rosangela Donadon, que concorrem, respectivamente, à Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa de Rondônia.

Em seu ponto de vista, ambas estão com muito trabalho em campo, com as campanhas dispondo de boa visibilidade e presença não só no Cone Sul, mas também em outras regiões do Estado, o que as coloca “com plenas condições de serem eleitas”.

Detalhando, ele fala que Rosani conta com o nome fortalecido em virtude de tudo o que já fez na vida pública, atuando como secretária municipal de Assistência Social e prefeita em Vilhena. “Todos sabem a força e a disposição para trabalhar da Rosani, além de sua inquestionável competência. Por isso considero que ela tem o perfil ideal para representar o Cone Sul na Câmara dos Deputados”, avalia.

Comentando a respeito de Rosangela, Natan afirma que os dois mandatos exercidos pela deputada estadual a credenciam plenamente para pleitear a permanência no cargo, “trazendo benefícios à região e a outras cidades rondonienses, seja através de emendas parlamentares ou atuando como interlocutora de autoridades municipais junto aos organismos e instituições do Estado, abrindo as portas para prefeitos e vereadores garantirem mais acesso às autoridades estaduais”.

Natan Donadon foi deputado federal por três mandatos, ocasião em que trouxe centenas de milhões de reais para o Estado em investimentos, seja com emendas individuais ou de bancada, assim como viabilizando o acesso dos Municípios aos programas federais dos mais diversos Ministérios da União.

Ele avalia que a ausência de um deputado federal genuíno da região faz com que as cidades do Cone Sul percam muitos recursos, calculando que nestes quase dez anos em que não há representatividade local na bancada federal pode-se dizer que as cidades sulistas perderam pelos menos R$ 200 milhões só de emendas individuais. “É um tremendo prejuízo, que precisa ser recuperado com a conquista de uma cadeira na Câmara dos Deputados por políticos locais”, argumenta.

Natan também falou a respeito de grandes temas que vem sendo tratados na campanha eleitoral, caso por exemplo da pavimentação da BR-174 e da duplicação da BR-364. “No caso da BR-174, trata-se de investimento de grande monta, que dependem da união entre bancadas e governos de Rondônia e Mato Grosso. Já no caso da BR-364, depende de uma participação robusta e efetiva do Governo Federal”, observou.

Por essas e outras, Natan Donadon garante que irá dar suporte no exercício dos mandatos que elas pleiteiam, “usando meu conhecimento em Brasília para facilitar o acesso de Rosani às esferas federais do poder, e contribuindo com Rosangela na busca de benefícios em Rondônia”.