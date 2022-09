A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 22, a operação Putridum Messis que visa desarticular um grupo criminoso dedicado ao tráfico internacional de drogas com base no município de Seringueiras/RO.

Cerca de 26 policiais federais cumprem 02 Mandados de Prisão Temporária e 10 Mandados de Busca e Apreensão expedidos pela 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO, nas cidades de Ji-Paraná/RO, Seringueiras/RO, Alvorada do Oeste/RO e Jaru/RO, com apoio da Polícia Militar do Estado de Rondônia.

As investigações tiveram início em abril do corrente ano a partir da apreensão, por equipe da Polícia Militar de São Miguel do Guaporé/RO, de 440,40 quilos de cocaína no interior de veículo que foi abandonado por seus ocupantes em estrada vicinal da zona rural de Seringueiras/RO.

Instaurado o Inquérito Policial, as diligências investigativas levadas a cabo nele apontaram a autoria e as circunstâncias não só em torno do referido fato delituoso como também para a existência de um grupo criminoso especializado no tráfico de entorpecentes.

Os investigados poderão responder, na medida de suas participações, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas penas máximas somadas chegam a 25 (vinte e cinco) anos de prisão, com aumento de até dois terços em razão da transnacionalidade dos delitos, sem prejuízo de outros porventura identificados a partir do cumprimento das medidas cautelares.

O nome da operação é um termo em latim que significa colheita podre e é uma alusão às alcunhas dos principais alvos e ao próprio item ilícito negociado por eles.