O candidato a deputado federal Salatiel Rodrigues (PL), que já foi vereador em Vilhena, foi quem participou, na noite desta quarta-feira, 21, da sabatina organizada em parceria entre o site Extra de Rondônia e a Rede TV Vilhena, através do “Programa do Noel”.

Entre vários assuntos em pauta, Salatiel citou soluções para melhorar a questão do setor de saúde pública na região. Ele citou um consórcio entre municípios para manter as ações do Hospital Regional (HR) de Vilhena, sugestão dita quando ele ainda era parlamentar.

“Ir a Porto Velho e ficar jogado lá? Como parlamentar, faço um compromisso na busca de emendas para que, realmente, se possar dar um atendimento digno na área de Saúde”, disse.

Salatiel também comentou a respeito de atitudes de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que – segundo ele – interferem nas ações do Executivo e Legislativo. “Por isso é bom entrar sem ter o ‘rabo preso’ na Câmara Federal. Nós vimos aí que só um ministro toma decisões monocráticas e até faz o julgamento da pessoa. Nós temos que fazer com que os poderes possam se unir pelo bem da sociedade”, observou.

A sabatina – que contou com participação do jornalista Mário Quevedo, do empresário Eliar Negri e do presidente da Associação Comercial de Vilhena, Dirceu Hoffmann – ocorreu, ao vivo, no “Programa do Noel”, que iniciou às 19h e encerrou às 21h, sendo retransmitida pela página do EXTRA e nas redes sociais Facebook e instagram.

Conforme o cronograma, a candidata Jaqueline Fernandes será sabatinada nesta sexta-feira, 23, e Rosani Donadon, na segunda-feira, 26.

>>> REVEJA, ABAIXO, A SABATINA NA ÍNTEGRA

