Na última semana, membros da diretoria do Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia (Cremero) realizaram fiscalização em Vilhena para verificação dos apontamentos feitos em vistorias anteriores na UPA Vilhena 24h e no Hospital Regional (HR) Adamastor Teixeira de Oliveira.

Seguindo orientações do próprio Conselho, os atendimentos dos pacientes de urgência e emergência foram retirados da UPA e voltaram para o Hospital Regional. Apenas a baixa complexidade ficou para a UPA.

Entre as preocupações estava a logística que não condizia com as necessidades exigidas por cada assistência. “Casos de maior complexidade precisavam ser revistos quanto ao encaminhamento e primeiro atendimento. E nossa insistência era de que estes ficassem no Hospital Regional. Vale reforçar inclusive para a população que não procure o Hospital Regional para situações de menor gravidade, e sim a UPA que tem competência para triar esses casos”, explicou a presidente, Ellen Santiago, que acompanhou a fiscalização.

O segundo vice-presidente, Marco Túlio, acrescentou que em ambas estruturas os avanços identificados foram muito significativos e positivos. “Algumas documentações administrativas seguem pendentes, mas em se tratando da assistência começaram a alinhar os pontos. Ficamos realmente felizes com as adequações. Vimos estrutura de acordo, equipamentos dispostos e atendimento digno para a população. Que assim permaneça”, destacou Marco Túlio, elogiando as mudanças realizadas tanto por parte dos gestores das unidades quanto da gestão pública.

Em março deste ano, o Cremero fez fiscalização no HR e encontrou graves irregularidades (leia mais AQUI).