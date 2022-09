Pesquisa registrada com o número R0-05015/2022, divulgada ontem (veja no final da matéria), coloca Padovani da Agricultura como o primeiro do Cone Sul e entre os três candidatos a deputado federal mais bem posicionados perante a opinião pública no estado, atestando as afirmações do candidato e indicando que ele é o expoente político do Cone Sul na disputa pelas vagas à Câmara dos Deputados.

Depois de quase uma década sem dispor de uma representatividade genuína na Câmara dos Deputados, o Cone Sul dispõe neste momento histórico sua melhor possibilidade de voltar a conquistar espaço na bancada federal.

E ela se mostra através de Padovani da Agricultura (PSC), que não se intimida em se posicionar com relação ao fato, afirmando que seu projeto político tem a viabilidade e a credibilidade necessária para ser concretizado, por tratar-se de algo que vem sendo construído com organização e coerência ao longo de muito tempo, e que agrega os mais diversos segmentos da comunidade em torno do agro e do setor produtivo, seja em escala de exportação ou na agricultura familiar.

“Não estamos neste projeto apenas para potencializar nosso nome visando eleições futuras ou por mero meio de marcar um posicionamento político, mas sim trabalhamos com seriedade para alcançar um objetivo maior e coletivo da região sul de Rondônia, que é voltar a ter participação efetiva na bancada federal, além de representar o agro do Estado no Congresso Nacional, sendo um legítimo representante do setor produtivo rondoniense na Câmara Federal”, argumenta Padovani.

O candidato assevera que o Sul do Estado não pode mais permanecer sem dispor de um deputado federal com domicílio eleitoral na região, “e hoje posso afirmar, com todo o respeito aos demais concorrentes, que o nosso projeto é o que dispõe de densidade e estrutura necessários para conseguir alcançar este objetivo, e resgatar a representatividade da região no Congresso Nacional”.