Os vilhenenses Rafael Maziero (MDB) e Edmur Leal (PP), que concorrem, respectivamente, a deputado federal e estadual nestas eleições, promoveram na quarta-feira 21 um “corpo a corpo” pelas ruas de Cabixi, visando residências e comércios e interagindo com a população local.

Além de se apresentarem como candidatos, eles também levaram o nome de Jaqueline Cassol (PP), que disputa a vaga ao Senado Federal, sendo a figura principal da campanha deste grupo político.

Segundo os candidatos, a recepção do povo de Cabixi foi “muito boa”, com as pessoas manifestando interesse em conhecer e ouvir as propostas dos dois, sendo que muitos declararam apoio ao projeto político que eles representam, voltado a fortalecer e renovar a bancada do Cone Sul na Assembleia Legislativa e conquistar uma vaga na Câmara Federal com liderança da região.