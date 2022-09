No início do atual mandato, quando conversava a respeito de sua atuação na Câmara dos Deputados, anteriormente ao Governo de Rondônia, o senador Confúcio Moura explicou: “Não posso visar quantidade quando busco projetos que visam resultados efetivos e duradouros, ou definitivos para os problemas.”

Nesta semana, a organização Ranking dos Políticos * o anunciou entre os mais assíduos e atuantes senadores da República.

Mencionou a educação, para a qual tem obtido notável soma de recursos destinados a programas diversos, entre os quais, o que evita a evasão de alunos e a instalação da mediação tecnológica em mais da metade dos municípios de Rondônia.

Foi Confúcio Moura o criador do Instituto Abaitará (escola agroecológica com semi-internato) em Pimenta Bueno, responsável pela fixação de alunos filhos de agricultores. “Em pleno século XXI, o êxodo rural ainda nos afetava”, comentava em 2015.

EDUCAÇÃO, SAÚDE E TECNOLOGIA

Não apenas essa área. Emendas do senador em prol da saúde em Rondônia totalizaram até o momento R$ 99,8 milhões, volume bem superior às demais áreas. Para a educação já obteve R$ 25,6 milhões, e R$ 28,4 milhões para tecnologia, incluindo os pontos Gesacs no valor de R$ 1,65 milhão em áreas remotas. Gesac é o Programa Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão, do Governo Federal.

Quem se levanta cedo, despacha com ele. “Eu trabalho 24 horas por Rondônia, me orgulho de dizer isso, e por essa razão o reconhecimento nacional me traz motivações maiores anda”, disse a respeito do Ranking dos Políticos.

* MAIS SOBRE O RANKING

● Após análise de três anos e nove meses da 56ª legislatura do Congresso Nacional, a ONG Ranking dos Políticos publicou a lista com os cinco melhores deputados federais e senadores de Rondônia.

● Criada em 2012, a organização monitora os 594 parlamentares brasileiros, classificando-os conforme a performance em três critérios: combate à corrupção, a privilégios e a desperdícios na máquina pública. Para ser avaliado, o parlamentar deve ter ficado pelo menos seis meses no mandato.

● No quesito antiprivilégios, o Ranking leva em consideração o posicionamento dos parlamentares na votação de leis que têm grande potencial de desenvolvimento social e econômico. Desde o início da legislatura (2019-2022) até o momento foram computadas 112 votações.

● O Ranking monitora 2.614 processos judiciais de parlamentares federais, com sistema integrado em todas as varas e tribunais judiciais do Brasil. Quanto maior o grau da condenação proferida (1º grau, 2º grau ou trânsito em julgado), maior a perda de pontos.