O candidato ao Senado Expedito Junior (PSD) levantou uma questão essa semana que mexe com a maioria dos eleitores: a defesa dos valores da família na hora da escolha do seu candidato.

Expedito Junior defende uma política de cuidados com a família, mas livre do cunho ideológico ou religioso a que o tema costuma ser resumido, num conservadorismo reducionista.

O candidato se propõe a trabalhar no Senado por um conjunto de ações de apoio afetivo, social e econômico, que evidenciem sobretudo o interesse público. “Para além de temas como aborto, ideologia de gênero, a sexualização precoce de crianças, entre outros tópicos mais contemporàneos, temos que tratar igualmente de valores trqdicionais, que não estão nas bandeiras dos progressistas nem do conservadorismo. São nossos valores de berço, como honestidade, responsabilidade, humildade, cortesia, solidariedade, tolerância às diferenças e limites. Por esses valores vamos lutar com a mesma intensidade com que debateremos temas econômicos”, observou o candidato ao Senado.

TRANSPOSIÇÃO

Expedito retornou também essa semana ao assunto da transposição. Com a experiência e habilidade de quem conseguiu desengavetar e aprovar o processo da transposição dos servidores, Expedito disse que retornará ao tema para a inclusão de categorias que até hoje não foram reconhecidas, como os antigos funcionários do extinto Beron.