Em sua última passagem pelo Cone Sul do Estado antes das eleições do próximo dia 02, a candidata ao Senado pelo PP, Jaqueline Cassol, esteve no Extra de Rondônia onde demonstrou confiança e otimismo, e reforçou sua afirmação de que é a candidata “a dispor de serviços prestados ao Estado e preparo condizentes com a função que pretendo exercer a partir do próximo ano, em Brasília”.

Na ocasião ela afirmou que o vídeo de apoio de Bolsonaro a um concorrente seu na disputa “é antigo, pois foi produzido para as eleições passadas”.

Destemida e muito franca como sempre, a candidata enumera ações realizadas pelo mandato como deputada estadual, “com cerca de 350 milhões de reais em investimentos nos cinquenta e dois Municípios, sendo que só para Vilhena encaminhamos treze milhões, distribuídos para a Saúde, Educação, Assistência Social, Esporte e infraestrutura”, a candidata também fala de projetos de lei importantes de sua autoria, caso do revalida para médicos formados no exterior, do enfrentamento à questão da violência doméstica, do resgate da dignidade menstrual para mulheres de baixa renda com distribuição gratuita de absorventes, “além do apoio ao setor produtivo de Rondônia e do país, assim como de pautas de defesa da família, da propriedade e dos costumes”, enumera.

Jaqueline Cassol comentou as pesquisas eleitorais que andam circulando pelo Estado, dando credibilidade a duas delas: “aquela do R7, que me parece ser muito condizente com a ‘pesquisa’ que a gente vê nas nossas andaças por Rondônia de ponta a ponta, onde a receptividade popular a nossa candidatura é evidente”.

A candidata ressaltou o esforço que seu irmão Ivo Cassol tem feito em torno do projeto eleitoral que ela encabeça, e afirmou que se mantém neutra quanto a disputa pelo governo no Estado de Rondônia neste primeiro turno, e que só depois das eleições do dia 02 irá decidir o que fará em caso de disputa regional no segundo turno.

Integrante do mesmo partido do qual faz parte o Chefe da Casa Civil do presidente Jair Bolsonaro, a candidata polemiza com relação a suposto apoio dele a um candidato que concorre contra ela na disputa pela vaga ao Senado.

“Conforme afirmou no primeiro semestre, o presidente Bolsonaro se mantém neutro nas disputas ao governo e para senador aqui em Rondônia, e o vídeo que andam divulgando por aí foi gravado quatro anos atrás, para as eleições de 2.018, então tem gente querendo enganar o eleitorado de nosso Estado”.

Jaqueline reforça ser uma “mulher de atitude e compromisso, portadora de ficha limpa e com coragem para enfrentar o STF e debater sobre qualquer assunto, além de dispor de experiência como gestora pública e como parlamentar”, perfil que julga ideal para o exercício do mandato que almeja.

Ela garante que irá manter seus posicionamentos quando estiver no Senado Federal representando Rondônia, e que irá ampliar seu leque de atuação parlamentar, “seja no sentido de trazer recursos e desenvolvimento para o nosso Estado, seja para legislar e representar os rondonienses nos debates e decisões de pautas de âmbito nacional, defendendo sempre os valores conservadores e acima de tudo a nossa população”.