As instruções aconteceram na sede do 6° Batalhão da Polícia Militar (6 ºBPM) em Guajará-Mirim, sendo ministradas instruções práticas de Técnicas e Táticas Policiais, noções de Patrulhamento Tático, táticas de confrontos armados e Policiamento Fluvial onde também realizaram tiro embarcado.

As instruções foram ministradas pelo comandante do 6° BPM, major PM De Oliveira e pelo comandante do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas- (Bpfron), o tenente coronel PM Jairo. Essa iniciativa tem como objetivo estreitar os laços de cooperação entre as instituições entre os países Brasil e Bolívia no enfrentamento aos crimes transfronteiriços.

Os trabalhos foram inaugurados com as palavras secretário de Segurança Pública Defesa e Cidadania, coronel PM Pachá, e subcomandante-geral da PMRO, coronel PM Herton, que deram as boas vindas aos alunos e salientaram a importância dessa troca de conhecimentos para o Estado e para a Bolívia.

As instruções aconteceram na sede do 6° BPM, Base de Instrução do Exército Brasileiro e Hotel Pakaas Palafitas Lodge, também houve apoio da Marinha do Brasil em Guajará-Mirim.