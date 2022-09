O objetivo



A operação Restituir visa retirar de circulação criminosos que vem praticando reiterados crimes na zona Leste e em toda a Capital com base no cumprimento de mandados de prisão dos monitorados que estão descumprindo medidas administrativas junto a Sejus estando fora de rota ou simplesmente burlando a questão do monitoramento, até mesmo desligando ou retirando a tornozeleira eletrônica.



Para o comandante da operação Restituir (3º fase), capitão PM Lataliza, a integração dos órgãos públicos é de suma importância para o cumprimento das missões designadas na operação: “primeiramente a gente consegue ver o claro interesse do Estado, por meio da reunião das instituições em proteger o cidadão e fazer com que seja cumprida as leis em vigor, bem como promover a sensação de segurança ao cidadão de bem, que é percebido nos nossos serviços rotineiros, bem como nos espaços públicos não só da zona Leste, como nas demais regiões da Capital” disse o oficial PM.



Segundo o comandante do 5º BPM, tenente coronel PM Lourenço, a operação tem como área de atuação não só pontos da zona Leste da Capital, mas também em condomínios residenciais como o Morar Melhor, situado na zona sul de Porto Velho, considerando a localização de apenados com mandados de prisão levantados pela Sejus. “Normalmente outros delitos são registrados no decorrer da operação, considerando os flagrantes detectados pelas equipes policiais nos locais que possuem pessoas com mandados de prisão em aberto, sendo localizado muitas vezes drogas ilícitas, inclusive armas de fogo” disse o comandante



É o que aconteceu logo nos primeiros momentos de execução da operação, com a prisão de um suspeito por porte ilegal de arma de fogo no condomínio Orgulho do Madeira na zona leste de Porto Velho.



Em menos de 2 horas da operação, já foram presos 19 apenados flagrados em descumprimento de medidas administrativas de liberdade provisória. A expectativa até o fim da operação é a recaptura de 45 apenados. Em breve, mais informações serão repassadas com os resultados da Operação Restituir.