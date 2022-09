O PSC de Vilhena fechou questão em torno da chapa que concorrerá às eleições suplementares municipais, com as candidaturas de Gilmar Rodrigues concorrendo a prefeito, tendo Carlos Goebel como vice.

Mais do que isso: os candidatos asseguram que essa composição vai até o fim na disputa local, sem a possibilidade de quaisquer substituições após o pleito geral, em 02 de outubro. “O compromisso nosso e do partido é manter essa chapa independente do resultado da outra eleição”, garante Gilmar em visita à redação do Extra de Rondônia na manhã desta sexta-feira, 23.

Estreante na política, o empresário do ramo farmacêutico contará ao seu lado com o experiente “Carlinhos Goebel”, que mesmo sem nunca ter disputado eleição alguma convive há décadas no meio político, e já exerceu vários cargos em administrações municipais e no Estado. “É uma dobradinha equilibrada, que agrega pessoas de perfil distintos, porém que se somam, e temos como meta principal romper este ciclo de instabilidade política em nossa cidade, que tanto tem prejudicado Vilhena e seu povo”, explica o candidato a prefeito.

Eles têm plena consciência de que um mandato de apenas dois anos é muito curto para se elaborar grandes projetos, por isso se comprometem em fazer uma administração simples e transparente, mantendo programas e ações que estão dando certo, e trabalhando para “destravar” a solução de demandas que estão paradas, caso de algumas obras paralisadas.

A dupla promete comandar o município de forma pacífica, sem atender a um grupo em detrimento de outro, buscando a harmonia com o Legislativo, a cooperação do funcionalismo e a colaboração da sociedade de um modo geral, “tudo pelo bem de Vilhena e para quebrarmos este ciclo de confrontação e desavenças”, como detalha Goebel.

A campanha será feita na base da “sola da botina”, percorrendo a cidade toda, assim como buscando adesões e alianças com os mais diversos setores da sociedade, tentando unir o maior número de pessoas possível em torno de um projeto que coloque Vilhena no trilho do desenvolvimento e da paz.

Gilmar garante que fará uma gestão humanizada, com foco na saúde e outras áreas vitais, prometendo esforço máximo “para sanar as dores da população, desburocratizar a máquina pública a fim de facilitar a vida do cidadão, acabar com o clima de confusão e lutar para que reine a paz, a harmonia e o diálogo entre os vilhenenses”.