Na manhã desta última quarta-feira, 21, trabalhadores da enfermagem dos municípios de Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara e Colorado se reuniram para manifestar devido à suspensão do piso salarial.

A manifestação teve inicio as 09h saindo do Sindicato dos Funcionários Público de Cerejeiras – SINDCER, seguindo pelas Avenidas Integração Nacional e Avenida dos Estados, finalizando na praça dos Pioneiros (Centro).

O protesto foi organizado de forma nacional e manifestações estão acontecendo em outras cidades do país. A categoria pede que a decisão que suspendeu a lei que criou o piso salarial dos profissionais da enfermagem seja derrubada, e que o poder público e as empresas privadas paguem o valor aprovado pelo Congresso, em julho, e sancionado pelo Executivo, em agosto.

O piso salarial aprovado para os enfermeiros foi de R$ 4.750. Já os técnicos em enfermagem receberiam 70% desse valor e auxiliares de enfermagem e parteiros ganhariam 50%.

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu, no dia 4 de setembro, a lei que criou o piso salarial da enfermagem. A categoria fez manifestações, mas apesar dos protestos registrados em todo o país, no dia 15 de setembro o STF formou maioria de votos para manter a suspensão da lei.

A decisão vai valer até que estados, municípios, órgãos do governo federal, conselhos e entidades do setor informem o impacto financeiro para os atendimentos e riscos de demissões por conta da implementação do piso – o prazo é de 60 dias.