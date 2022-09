A candidata a deputada federal Catiane Malta (Patriota) realizou uma grande atividade de campanha nesta semana em Ariquemes.

Na ocasião em que reuniu dezenas de mulheres e lideranças do gênero da região do Vale do Jamari, num encontro que reuniu mais de 150 pessoas, a maioria absoluta composta por formadoras de opinião.

O evento teve como pauta principal o debate a respeito da participação feminina na política, desdobrado em diversos eixos temáticos, tratando de assuntos como a importância de mais mulheres nos espaços de lideranças e na política; a necessidade das igrejas e mulheres cristãs também se posicionarem em relação a política a fim de participar mais ativamente para não deixar que ideologias contrárias as famílias e a igreja ganhem espaços no país; a necessidade de mais creches e saúde da mulher; a busca de possíveis soluções efetivas para o feminicídio e violência contra mulher; o fortalecimento das polícias e das redes de enfrentamento à violência doméstica; o estabelecimento de parcerias com instituições evangélicas na capacitação de mulheres de baixa renda; mais incentivo a participação feminina (evangélica) no apoio à outras mulheres e crianças, que sofrem de abuso e violência, através de suas profissões e ações sociais; e o inventivo e maior valorização à classe da saúde.

No ponto de vista de Catiene Malta, o momento político atual, com uma campanha em andamento, é a ocasião perfeita para que a sociedade, e em particular as mulheres, debatam sobre tais assuntos e busquem entre os candidatos quem defenda essas pautas e apresente propostas para o enfrentamento de tais demandas.

A candidata, que é advogada e professora universitária, também afirmou que a ocasião foi propícia para que as mulheres pudessem apresentar suas reinvindicações para elaboração de propostas com medidas que podem ser adotadas em seu mandato na Câmara Federal, e destacou o grande interesse e a expressiva participação do público no evento.

“Foi um momento de destaque em nossa campanha, e certamente irá contribuir de forma decisiva não apenas para que as nossas convidadas tenham pleno conhecimento que nosso projeto político representa de fato a mulher rondoniense e sua valorização na vida pública do Estado, como também para que possamos estabelecer metas para o trabalho que iremos realizar em Brasília e que venham ao encontro do enfrentamento das demandas que levantamos no evento”, destacou Catiane.