Uma nova pesquisa divulgada neste sábado (24) pelo Instituto Phenix, mostra que a candidata a deputada estadual Glaucione (MDB) vem se mantendo entre os favoritos nas intenções na preferência do eleitorado rondoniense para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia.

Na sondagem, realizada em 16 municípios do estado no período de 20 a 24 de setembro, a candidata ocupa a 9ª posição nas intenções de voto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

De acordo com o Instituto, a lista apresentou 58 nomes de candidatos de todas as regiões em uma amostra de 1501 entrevistas. Os dados apontam ainda que, há quase uma semana das eleições, quase 16% dos eleitores ainda não sabem em quem vai votar, e pouco mais de 12% pretende anular o voto. Ou seja, Glaucione que percorre por todo o estado desde a pré-campanha ainda pode conquistar muitos votos até o dia 2 de outubro e melhorar ainda mais a vantagem.

Na avaliação da candidata, os resultados, que são semelhantes desde as primeiras pesquisas realizadas em Rondônia por vários Institutos, são reflexo do trabalho realizado por ela como prefeita de Cacoal, deputada, vereadora e outras funções que desempenhou ao longo de 31 anos de serviço público.

“Todas as ações que temos feito em favor da população de Cacoal, da região do Vale do Guaporé e do estado, têm sido a bandeira da nossa Campanha. Este resultado que confirma mais uma vez o nosso nome na preferência dos eleitores só aumenta a nossa responsabilidade de dar continuidade a um trabalho com a dedicação e firmeza, e fazer muito mais por Rondônia”, afirmou Glaucione ao saber da nova pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o nº 02836/2022.