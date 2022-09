A candidata a deputada estadual, Ieda Chaves fez uma avaliação sociopolítica do município de Porto Velho e foi enfática ao dizer que os próximos anos são primordiais para garantir o desenvolvimento para o qual a capital vem se preparando nos últimos anos.

Sua avaliação levou em consideração diversos pontos focais que necessitam de atenção do Poder Público, e para os quais Ieda pretende dar maior atenção como, por exemplo, mais investimentos na saúde, fomento de políticas públicas de ação social, empreendedorismo social, além de responsabilidade fiscal e política para garantir ritmo e recursos que financiem obras que são esperadas há décadas pela população.

Ao explicar suas projeções políticas enquanto deputada estadual, Ieda destacou que cabe a ela a missão de colaborar com a prefeitura de Porto Velho promovendo a gestão e destinação de recursos de origem estadual que deverão ser encaminhados às necessidades do município.

Ieda destacou que enquanto deputada terá maior capacidade para colaborar com projetos de ações sociais tendo em vista o fato de possuir emendas parlamentares para financiar ações, além de apresentar ao Governo do Estado alternativas para reduzir cada vez mais as diferenças sociais no Estado.

“Um deputado tem poder para criar leis, opinar na construção de orçamento público e reivindicar maior atenção a alguns setores. Precisamos de representantes que encarem com seriedade este desafio, e por isso quero colaborar com Rondônia”, disse.

Empenhada em fomentar ações que resultem em novos postos de trabalho, além de mais oportunidades às famílias, Ieda diz que uma das linhas da assistência social também está atrelada ao desenvolvimento econômico.

“Ninguém quer receber cesta básica pra sempre. O poder público tem o dever de ajudar essas pessoas e dar a elas caminhos para que busquem o sustento e que possam alcançar seus sonhos, melhorar suas casas, comprar carro, levar a família pra viajar. Nosso Estado é próspero e podemos dar um futuro melhor para as pessoas. Enfrentando os problemas de frente e gerenciando o recurso público com seriedade, teremos resultados cada vez melhores”, defendeu.