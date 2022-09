O deputado estadual e candidato à reeleição Luizinho Goebel (PSC) visitou nesta sexta-feira (23/09), os municípios de Espigão do Oeste e Pimenta Bueno.

O parlamentar e candidato à reeleição Luizinho, caminhou pelas ruas dos municípios e ao final da caminhada reuniu seus apoiadores, lideranças e agradeceu o apoio. Ele disse que se reeleito deputado vai continuar levando obras de infraestrutura e pavimentação para as cidades do Estado.

Diálogo direto com a população dos municípios está marcando a reta final das atividades de campanha de Luizinho Goebel e Evandro Padovani, ambos do (PSC). Os candidatos caminharão de manhã em Espigão do Oeste, e a tarde em Cacoal, onde foram recebidos pelos lojistas e população em geral, que estavam no centro do comercio, e para eles foi um momento de diálogo com as pessoas foi “a melhor forma de iniciar a caminhada pela paz”.

Ao lado do candidato a deputado federal Evandro Padovani (PSC), Luizinho foi recebido pela população de Espigão, Cacoal e Pimenta Bueno. Percorrendo as principais ruas e avenidas das cidades e uma grande reunião em Pimenta Bueno com lideranças políticas e presidentes de associações rurais.

Goebel pediu apoio ao povo para intensificar sua campanha que se aproxima da reta final e declarou que chegou a hora de devolver a alegria aos rondonienses.