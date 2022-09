O candidato a deputado federal Samuel Costa (PCdoB) pretende implementar diversos projetos assim que assumir o cargo em Brasília em 2023.

Um deles será a luta pela revogação do “Pacote de Maldades” aprovado nos últimos anos e que vem retirando direitos dos trabalhadores, principalmente, na área trabalhista e previdenciária.

“Esse compromisso eu assumi com a classe trabalhadora. O trabalhador hoje é o que mais contribui com os míseros salários que ganha, e é o que mais sofre para se aposentar. Se já é difícil conseguir emprego, imagine se aposentar. E se nada for feito, a coisa vai piorar pois empresários que estão no poder só visam lucro, não querem saber de trabalhdor”, diz.

Segundo Samuel Costa, a grande mudança só virá com a eleição de candidatos comprometidos com a causa trabalhadora e, nessa hipótese, a volta do Presidente Lula ao Palácio do Planalto é fundamental. Muita coisa precisa ser revista, mudada e retirada do campo das ideias para que o País retorne ao sua curva normal de crescimento.

“Se o povo quer mudanças, ele precisa mudar também. Moramos em um país rico mas, infelizmente, mal administrado por gestores que só privilegiam ricos e ruralistas. Nosso agronegócio dá dinheiro, enquanto milhares de bocas famintas se multiplicam e colocam o Brasil no mapa da fome. Dá para entender? não. Eu não entendo e não vejo isso como desenvolvimento”, ressaltou.