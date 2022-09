Na tarde de sexta feira (23), amigos e voluntários organizaram uma carreata para o jovem vereador, Dhonatan Pagani, passando por vários pontos da cidade.

A carreata que iniciou na Avenida Paraná, passou pela Avenida Celso Mazutti até a Avenida Melvin Jones, atravessou o bairro Cristo Rei até a faculdade Fama, seguiu para Avenida Marechal Rondon, com encerramento na Avenida Major Amarante.

Durante o trajeto, Pagani com o microfone na mão na carroceria de um Saveiro, falou com o público através do seu tradicional som no Fiat 147. “Tem jeito, tem como, basta querer, é ir pra cima e fiscalizar, é possível fazer muito com pouco, e nós estamos provando isso”, disse.

>>>Vídeo:

