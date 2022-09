Como acontece em todas as campanhas eleitorais, vários candidatos buscam como artifício para chamar a atenção dos eleitores nomes diferenciados ou outros tipos de maneira de se destacar entre tantos concorrentes.

Mas tal estratégia as vezes dá certo, tanto que temos este ano o retorno do “Só na Bença” político da região central do Estado que tenta retornar à Assembleia Legislativa, onde já exerceu mandato; assim como temos os vereadores “Rafael É o Fera”, “Negão Filho do Isaú” e “Espetinho”, que estão no mandato em seus Municípios e agora tentam galgar outros cargos nas eleições deste ano.

Conforme pesquisa realizada pelo Extra de Rondônia, a lista dos concorrentes com nomes diferenciados ou mesmo bizarros aqui em Rondônia é enorme, como exemplificamos abaixo, começando pelos concorrentes a deputado estadual: Alex Cabelereiro da Samaritano, Alvarenga “Formigão”, André Brito “Podador de Árvore”, Daniel JR “O Justiceiro do Povo”, Kariri, Magrão da Segurança Tática, Manoelzinho “Amigo do Povo”, Pelezinho do Novo Tempo, Quelo Chaveira, Rega da Esperança, Rei dos Varais, Sorriso, SOS Manu, Ví-Esperança, Willian “O Homem do Tempo” e Zé Carlos do Carro Cegonha.

Para deputado federal é possível escolher entre Bobá do PSOL, Cocó, João Abelhão, Mãe Nolda, Nonô Gomes e Toco do Sticcero.

No que se refere a profissão, grau de instrução ou patente militar, o eleitor rondoniense terá para escolha 20 “sargentos” (onze estaduais e nove federais), 22 “professores” ou “professoras” (14 estaduais e oito federais), além de 30 “doutores” ou “doutoras” (quinze de cada uma das opções da disputa proporcional).