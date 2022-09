A deputada federal Mariana Carvalho (Republicanos), que é candidata ao Senado, visitou a redação do Extra de Rondônia, em Vilhena, nesta segunda-feira, 26, ocasião em que falou a respeito de sua campanha eleitoral, e da expectativa que alimenta com relação ao resultado das urnas.

“Estou otimista. Venho tendo ótima recepção por todos os lugares por onde tenho passado e me sinto muito satisfeita, independente do resultado das eleições, pois o reconhecimento que é manifestado por autoridades e pela população em geral por todo o Estado de Rondônia deixa muito claro para mim que todo o meu trabalho e esforço ao longo de dois mandatos na Câmara Federal tiveram resultados e trouxeram melhorias às nossas cidades e ao nosso povo”, afirmou Mariana.

E ela tem mesmo o que apresentar, pelo menos em se tratando de Vilhena e região. Só no mandato atual foram quase R$ 30 milhões em investimentos diretos de seu mandato através de emendas, contemplando os mais diversos setores das administrações públicas locais, com ênfase na Saúde. Em Vilhena foram quase R$ 14 milhões, distribuídos em saúde, obras, setor produtivo, pavimentação, ginásio de esportes, ônibus para APAE, educação, assistência social, IFRO e muito mais.

Classificando-se como uma “parlamentar municipalista”, Mariana garante que trabalhou por todos os Municípios de Rondônia, “atendendo a cada um de acordo com a necessidade apresentada, sem levar em consideração critérios políticos partidários, pois pauto minha conduta na vida pública com o conceito de que após a eleição a gente deve desmontar os palanques e fazer o que a população espera de nós, cumprindo nossos compromissos”.

Tida como favorita na disputa, ela não “sobe no salto” e mantém a humildade, mas reconhece que estar alinhada a um grupo político muito forte, que agrega o atual governador e o presidente da Assembleia Legislativa, além do prefeito de Porto Velho e mais dezenas de administradores municipais do interior, pesa na balança. “Política a gente faz em grupo, pois as instituições são interdependentes e umas precisam das outras para funcionar a contento. Estar dentro de um grupo amplamente diversificado potencializa o trabalho de todos”, avalia.

Para um eventual mandato no Senado Federal a partir do próximo ano, Mariana garante que será uma parlamentar “atuante, ousada e corajosa”, colocando Rondônia no centro de debate político nacional e participando das discussões de amplitude geral, “mas também mantendo o foco no apoio aos nossos municípios através do encaminhamento de recursos, assim como trabalhando em torno de pautas de grande dimensão, caso da duplicação da BR 364; da reestruturação da BR 319, ligando Porto Velho a Manaus; da modernização da Hidrovia do Madeira; da desburocratização da máquina pública; captação de recursos externos, até mesmo do exterior para investimentos no Estado; descentralização da Saúde; e desenvolvimento do agronegócio de Rondônia “para deixar de sermos exportadores de matéria-prima, agregando valor aos nossos produtos”.

Finalizando, a candidata recomenta ao eleitor cautela com relação a fake news, garante ser plenamente favorável ao processo democrático, mas que acaba vendo com tristeza o uso de calúnias e falácias na campanha eleitoral buscando a difamação de candidatos. “Defendo uma campanha limpa, baseada na apresentação de propostas, mantendo o respeito e a harmonia na disputa, e desejo boa sorte a todos os candidatos e sucesso no exercício dos mandatos, pois isso vai significar melhoria e avanços para o nosso querido Estado de Rondônia”.