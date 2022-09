O assalto a um pedestre foi registrado pela Polícia Militar (PM) na noite de domingo, 25, no bairro Parque Industrial São Paulo, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima caminhava pela Avenida Tancredo de Almeida Neves, quando próximo ao cruzamento com a Avenida Paraná, foi abordada por um homem em uma bicicleta que a rendeu com uma arma de fogo e anunciou o assalto.

O bandido ordenou que a vítima entregasse seus pertences. Com medo, a vítima entregou para o ladrão um aparelho celular.

Após pegar o objeto, o ladrão abandonou a bicicleta e fugiu correndo, pulou o muro de uma igreja na esquina da avenida e desapareceu.

A PM fez buscas pela região, mas não localizou nenhum suspeito.