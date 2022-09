O candidato a deputado estadual Emerson Aparecido de Oliveira (Republicanos), conhecido como “Magrão da Segurança Tática”, afirmou estar muito feliz com a adesão popular ao seu projeto político, e que a cada dia que passe vem recebendo mais manifestações de apoio em Alto Paraíso e na região do Vale do Jamari.

“As pessoas têm me procurado para aderir a nossa campanha, entendo a importância de termos uma representação genuína de nossa região na Assembleia Legislativa, sem precisarmos depender de apoio de políticos de outras cidades”, comenta o candidato, que já tem elaborado um plano de ação para o mandato que acredita que vai exercer a partir do próximo ano.

“Vamos trabalhar no apoio ao setor produtivo, com atenção ao pequeno produtor, mas também atuando no suporte ao agronegócio de grande escala, presente em nossa região e um importante esteio de nossa economia. Também daremos apoio total ao Esporte, a Cultura e ao Lazer, assim como atenção especial aos setores da Saúde e Educação”, afirmou o candidato à reportagem do Extra de Rondônia.

Magrão também tem planos no que diz respeito à Segurança Pública e a geração de emprego, e garante que exercerá mandato altamente participativo, ouvindo as demandas populares e mantendo seu gabinete de portas abertas à população.