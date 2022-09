A candidata a deputada estadual Cris Del Pino se fortalece nesta reta final das eleições gerais.

Nesta semana, ela percorreu ruas e avenidas de Vilhena, acompanhada de várias lideranças municipais, como o prefeito Ronildo Macedo (Podemos).

Ela também recebeu um reforço de peso: o apoio do ex-governador e ex-senador Ivo Cassol e da deputada federal Jaqueline Cassol que estiveram em Vilhena para hipotecarem apoio à candidatura de Cris.

Aos 42 anos, Cris é Bacharel em Direito e pedagoga, esta última profissão exercendo há mais de 20 anos como servidora pública. Conquistou experiência administrativa quando exercia o cargo de secretária-adjunta na Educação (Semed).

Com seu nome surgindo entre os 24 melhores colocados em pesquisa recente, Cris afirmou ao Extra de Rondônia que este resultado reflete o engajamento e o excelente trabalho que tem sido feito pela equipe que abraçou o projeto político que ela encabeça.

Cris, que potencializa a campanha em vários municípios do Estado, comenta que a população tem cobrado muito o comprometimento dos políticos com as pautas da saúde e educação, e garante que este será o foco de seu trabalho como parlamentar.

A candidata está muito animada com a experiência que vive momento de sua vida, e bem empenhada nesta reta final da campanha. E reafirma que alcançando a conquista do mandato será uma representante efetiva das mulheres e do Cone Sul no Parlamento, e trabalhará com dedicação e afinco no atendimento das demandas da população do Estado.

