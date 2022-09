O candidato a deputado estadual Capitão Bueno (Republicanos), retornou neste início de semana de uma viagem à capital, onde obteve o apoio formal da maioria dos oficiais do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros do Estado, além de percorrer Porto Velho.

“Fiquei muito otimista com a recepção, e confiante com as manifestações de apoio que recebi entre meus colegas Bombeiros e seus familiares, além de civis em Porto Velho. Conseguimos adesivar muitos veículos e dar visibilidade à nossa campanha na capital”, disse o candidato em visita a sede do Extra de Rondônia na manhã desta terça-feira, 27.

Pautando sua meta de trabalho parlamentar no tripé saúde-educação-segurança pública, o candidato tem pautas bem definidas para atuação na Assembleia Legislativa, com foco nestas três áreas.

Ele apresenta propostas muito interessantes, como a instalação de unidades do SAMU em cidades com mais de 35 mil habitantes, cobrindo uma lacuna no Estado, onde só há equipes deste gênero em quatro Municípios; defende a instalação de centros de diagnósticos em polos regionais; vai lutar pela valorização do funcionalismo em geral, mas particularmente aos trabalhadores da saúde e educação, buscando salários mais dignos e qualificação profissional; trabalhará em prol de investimentos em recursos humanos tanto para os Bombeiros quanto à Polícia Militar, cujos efetivos estão numericamente defasados com relação ao número de habitantes de Rondônia; e fazer ações no sentido de que o Estado tenha mais competência para gerir seus recursos, contendo desperdícios e mau uso de verbas.

Fazendo uma campanha “pé no chão”, sem dispor de muitos recursos, e tocando o aspecto financeiro de seu projeto com apoio de “amigos empresários que estão interessados em ter alguém na Assembleia desembaraçado de grupos políticos e com desejo de ser a voz do povo dentro do Legislativo”, Bueno acredita que terá boa votação no Cone Sul, em Jaru e agora na capital, e se permite acreditar que têm plenas condições de alcançar seu objetivo.

“Tenho essa convicção, não entrei na política para obter vantagens pessoais, pretendo representar o povo que está carente de representatividade e acesso aos serviços públicos, e acredito que nosso projeto vai tocar no coração das pessoas e vamos conseguir”, afirmou o candidato.

Caso obtenha sua vaga no Parlamento estadual ele promete muita dedicação e trabalho, apoio aos municípios e a manutenção constante de um canal de comunicação com a população para o levantamento de demandas e apresentação de propostas para buscar soluções.