A candidata a Deputada Federal pelo União Brasil Cristiane Lopes esteve nesta semana em diversas cidades do interior de Rondônia visitando e conversando com eleitores.

Na última quarta Feira, 21, Cristiane esteve em Espigão do Oeste juntamente com o candidato à reeleição ao Governo de Rondônia Coronel Marcos Rocha em caminhada pelo município, conversando com trabalhadores em Serraria apresentando propostas.

Cristiane também esteve em Cacoal conversando com eleitores sitiantes do Sítio Abelha e durante o bate-papo falou sobre os desafios da apicultura e as necessidades da produção de mel. “Em Brasília, irei batalhar pela agricultura familiar, apresentando projetos e aplicando emendas para gerar mais oportunidades de negócio” comentou a candidata.

Na sexta-feira, Cristiane esteve visitando Rolim de Moura em reunião conversando com eleitores e apresentando projetos para Rondônia, ainda ontem esteve visitando a cidade de Ji-Paraná onde participou de uma grande reunião com apoiadores do candidato a reeleição a Assembleia Legislativa Ismael Crispim.

Em Ji-Paraná, teve a honra de ser recebida pelo Pastor Presidente das Igrejas Assembleia de Deus, Sadraque Muniz e pela sua filha Marley Muniz.

Cristiane Lopes esteve visitando o município de Monte Negro em reunião com eleitores apresentando suas propostas para infraestrutura, saúde, educação, cultura, lazer no ultimo final de semana.