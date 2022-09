O candidato a deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos) chega à reta final da campanha eleitoral frisando a defesa dos valores cristãos e destacando que é o momento de se retomar o crescimento ordenado do Estado de Rondônia, calcado nos princípios cristãos e defendendo a família e as tradições conservadoras.

Radicado em Ariquemes, Camargo é uma pessoa muito influente na região do Vale do Jamari, e tem muita clareza em seus propósitos, afirmando que irá lutar contra a defesa de pautas dos partidos da esquerda, e considera temas como liberação do aborto ou das drogas algo que precisa ser rechaçado em nossa sociedade.

Ele não se furta em deixar muito claro que é conservador, e que estará na Assembleia Legislativa para fazer a diferença, lutar pela renovação da prática política em nosso Estado, e enfrentar a forma de atuação daquilo que classifica como “velha política”.

Rodrigo frisa que tem feito uma campanha limpa, por isso recebe adesões de todos os setores da sociedade e não só da região em que vive, além de ter plena consciência da função do deputado estadual, e de dispor de experiência na vida pública para exercer mandato diferenciado, “onde a defesa dos nossos maiores valores será a prioridade”.

“Não faço política na base da mentira, e irei valorizar o seu voto com trabalho de qualidade, levando as demandas das famílias e dos cristãos para a agenda do poder público, e desta forma trazendo o enfrentamento devido às ações que colocam em risco a nossa sociedade, além de propor políticas de desenvolvimento sustentando à toda a comunidade do Vale do Jamari e de Rondônia”, garante.