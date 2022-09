A candidata a deputada estadual Ieda Chaves fez um balanço de suas atividades de campanha e destacou as principais vertentes de suas ações enquanto deputada estadual.

Ela reiterou seu compromisso com ações voltadas à saúde pública, principalmente no que diz respeito ao fortalecimento de políticas públicas eficientes para a consolidação e bom atendimento à população, além de investimentos pontuais para solução de problemáticas que emperram o bom andamento do setor.

Ieda Chaves destaca, ainda, sua missão em fortalecer o empreendedorismo social, que segundo seu entendimento é uma das melhores ferramentas de transformação que a sociedade tem à disposição. Ainda segundo a candidata, ela vai apoiar ações voltadas ao empreendedorismo social de modo que a sociedade possa também colaborar com a resolução de problemas locais e ao mesmo tempo proporcionar melhores condições de vida e bem-estar à população.

Ainda na esteira social, Ieda Chaves destacou a necessidade de ampliação de políticas públicas voltadas às mulheres. Enfatizando que não se trata de feminismo, mas de busca por igualdade entre gêneros, Ieda defende mais apoio do Estado no empoderamento das mulheres de forma que elas possam ganhar o mercado de trabalho e que tenham condições de igualdade social para que possam colaborar com o seu desenvolvimento pessoal e de suas famílias. A candidata a deputada estadual defende, também, políticas públicas voltadas aos idosos como, por exemplo, maior assistência de saúde e de lazer, além de cuidados com os animais.

Ieda Chaves destacou, também, sua parceria junto ao agronegócio, defendendo investimentos públicos no setor para que as famílias do campo possam contar com infraestrutura suficiente para escoamento de sua produção. Ainda sobre o setor, a candidata relatou que vai atuar junto ao Governo do Estado para estruturar cada vez mais a assistência técnica e assessoramento às famílias do campo. O objetivo é tornar as produções cada vez mais tecnológicas e potencializar as culturas para que haja mais renda para os produtores e consequentemente mais geração de empregos diretos e indiretos.

Ieda Chaves também é membro do grupo que tem transformado a realidade da capital, Porto Velho. Esposa do prefeito Hildon Chaves, Ieda se comprometeu com o Município em canalizar recursos estaduais para acelerar o ritmo das obras que estão realizadas. A meta é asfaltar todas as ruas e avenidas de Porto Velho (somente áreas que são públicas e sem divergência judicial) até o final de 2024.

“A nossa equipe está empenhada nesse projeto e comigo na Assembleia Legislativa, com o Governador Marcos Rocha reeleito, a Mariana Carvalho no Senado, o Maurício Carvalho como deputado federal e o prefeito Hildon, Vamos ampliar o volume de benefícios e tornar Porto Velho a capital que Rondônia merece”, disse.