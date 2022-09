Acidente envolvendo uma motocicleta e um carro Fiat Strada aconteceu na tarde esta terça-feira, 27, no centro de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto seguia pela Avenida Major Amarante, sentido Porto Velho, quando colidiu contra o carro no cruzamento com a Rua Costa e Silva.

Na colisão, o motociclista sofreu ferimentos e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar (PM) isolou a área para os trabalhos da perícia. Depois registrou a ocorrência.