Fora da bancada federal por menos de 1,5 mil votos nas eleições passadas, Padovani tem tudo agora para ser o deputado federal de Vilhena

Tendo sido o candidato mais bem-votado do Cone Sul nas eleições a deputado federal em 2.018, e tendo ficado fora da Câmara Federal por cerca de 1,5 mil votos, Padovani da Agricultura tem agora a possibilidade de alcançar a vitória, sendo mais uma vez a grande alternativa que a região dispõe para voltar a ter representatividade na bancada rondoniense no Congresso Nacional.

E desde o final de semana o grande símbolo da campanha a deputado federal Padovani da Agricultura (PSC) e um dos mais destacados objetos de marketing eleitoral deste ano, o “Trator do Padovani”, retornou a Vilhena, onde o candidato possuiu domicílio eleitoral, após percorrer o Estado de Rondônia, passando por trinta municípios.

Padovani retornou ao ponto onde começou sua trajetória neste período eleitoral confiante e otimista, e agora centra o foco da campanha no Cone Sul, região que irá representar no Congresso Nacional a partir do ano que vêm, recuperando para a população local o espaço político na bancada federal que foi perdido há quase uma década.

“Chegou o momento de Vilhena e os demais Municípios do Cone Sul voltarem a ter um deputado federal, e tenho sentido nas ruas que minha candidatura representa essa esperança, pois a população demonstra que quer realmente eleger um representante da região para lutar pelo atendimento de nossas demandas”, afirma Padovani.

Ele vem reiterando todos os compromissos firmados ao longo da campanha com o setor produtivo, seja o agronegócio em grande escala ou a agricultura familiar, garantindo também que irá trabalhar com muita dedicação e conhecimento de causa em torno das pautas que promovam o desenvolvimento do setor produtivo rondoniense, “pois tenho experiência nesta área e um histórico de serviços já prestados aos produtores e ao agro de nosso Estado”.

Padovani cumpre a programação de campanha já agendada com antecedência e aproveita esses últimos dias para fortalecer sua base eleitoral, buscando potencializar o apoio no Cone Sul, lembrando a todos que nas eleições passadas faltou muito pouco para que ele alcançasse a vaga na Câmara Federal, tendo ficado em nono lugar na colocação geral em 2.018.

“Dessa vez tenho certeza que será diferente. O objetivo deste setor e da região que represento neste processo eleitoral será alcançado, e no início do ano o nosso trator estará em Brasília, levando comigo o nosso querido Cone Sul de volta à bancada federal como a região precisa e merece”, destaca.