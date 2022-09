Ensino profissionalizante também está entre as propostas do empresário. Geração de emprego e renda é a essência das propostas do candidato a Senador por Rondônia, Jaime Bagattoli.

Empresário e homem do campo, o candidato do Partido Liberal (PL) afirma que buscará incentivar a industrialização do Estado e, ao mesmo tempo, apoiar a agricultura familiar.

“A vocação de Rondônia é a agroindústria, pois temos aqui todas as condições para isso.

No entanto, é necessário um investimento lá na ponta, em educação, para que a mão de

obra aproveitada seja daqui, do nosso povo. Outro ponto é o incentivo à agricultura familiar,

pois quem mora no campo precisa de crédito para permanecer lá e gerar riqueza”, explica o

candidato.

Jaime também é apoiador do auxílio emergencial, do presidente Bolsonaro, às famílias mais

vulneráveis, além de defender maior investimento e ampliação do ensino integral e

profissionalizante, pauta que ele pretende lutar ao lado do candidato a governador Marcos

Rogério (PL) e também em Brasília como futuro senador.