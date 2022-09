Com participação recorde, o Sicoob Saúde reuniu no último domingo, 25 de setembro, 10 mil ciclistas pedalando pelo Dia Mundial do Coração. A 7ª edição do passeio realizado pela Sicoob Credisul, cooperativa de crédito com sede em Vilhena (RO), aconteceu simultaneamente em 31 cidades em 4 estados, Acre, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso, e sorteou mais de 260 bicicletas.

Os problemas cardiovasculares são responsáveis por 400 mil mortes ao ano no Brasil, o que corresponde a 30% de todas as mortes do país, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Desde 2015, o Sicoob Saúde acontece próximo ao dia 29 de setembro quando é comemorado o Dia Mundial do Coração, com o objetivo de conscientizar a população sobre as principais doenças cardiovasculares, incentivado a prática de exercício físico, um dos autocuidados que devem ser tomados para manter a saúde do coração.

Ivan Capra, presidente do conselho administrativo da Sicoob Credisul, destacou o empenho da cooperativa na realização de eventos que levam benefícios às comunidades. “Estamos comemorando o Dia Mundial do Coração e com o evento buscamos fazer com que as pessoas se conscientizem e atentem-se a sua saúde. Investimos neste tipo de ação por se preocupar com a qualidade de vida das comunidades em que estamos presentes. Prova desse sucesso é o recorde de 10 mil inscritos, e pretendemos alcançar ainda mais pessoas”, disse.

Em Rio Branco (AC), a ação aconteceu em parceria com as cooperativas Sicoob Uni Acre e Sicoob Acre e contou com 585 inscritos. Na capital Cuiabá (MT), o evento teve o apoio da Sicoob Central Rondon com adesão de 389 inscritos. A capital Porto Velho (RO) também surpreendeu, com 589 inscritos. Já Vilhena (RO) liderou o ranking com 782 inscrições, premiando com uma poupança de R$ 200 reais a pessoa mais jovem, Alana Erasmo, de 11 meses e 27 dias, e a mais velha, Ivete Simioni, de 75 anos.

A participação no passeio é gratuita, as inscrições são feitas no site sicoobsaude.com onde é possível conferir o local de concentração e o trajeto de cada cidade. Este ano, os ciclistas doaram alimentos não-perecíveis e produtos de limpeza que serão doados a entidades filantrópicas.