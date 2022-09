Nos últimos dias de campanha o deputado estadual Alex Redano (Republicanos), candidato à reeleição tem intensificado as atividades eleitorais, com caminhadas, entrevistas, reuniões e corpo a corpo com eleitores, sempre mostrando o que já realizou e a sua proposta para seguir trabalhando por Rondônia.

Ele também aproveitou para alertar aos seus eleitores acerca de uma manobra de adversários políticos, que espalham que ele já estaria eleito, e não precisaria mais receber votos.

“Peço aos nossos amigos e apoiadores que sigam firmes na nossa campanha, pois de forma maldosa, muitos adversários ficam espalhando boatos maldosos, insinuando de que eu já estaria eleito e que não precisaria mais de votos. É uma mentira e não tem nada de clima de já ganhou! Temos trabalho comprovado e muita humildade para ir às ruas pedir votos e mostrar o nosso compromisso de trabalhar mais”, destacou Redano.

Nesses últimos dias de campanha, ele tem percorrido diversas cidades, incluindo a capital, realizando caminhadas, reuniões e conversado com eleitores. “A receptividade ao nosso nome, desde a primeira semana de campanha foi muito intensa, muito positiva e chegamos à reta final motivados e com muita disposição para seguir com a nossa campanha nas ruas “, completou.

Alex Redano fez um agradecimento especial aos apoiadores, pelo trabalho realizado, e aos eleitores, pela acolhida ao seu nome. “A campanha ganhou um volume, uma multidão de multiplicadores espalha a nossa mensagem pelos quatro cantos do Estado. Quero, desde já, agradecer a cada um que colabora com a nossa campanha e a quem nos acolheu nessa campanha. Que Deus nos abençoe!”, finalizou.