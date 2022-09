Acontece na noite desta quarta-feira, 28, a palestra “Rondon – telégrafo, índios e fronteiras”, iniciativa da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio (SEMTIC) que faz parte do esforço de revitalização da Casa Marechal Rondon, principal ponto turístico e histórico de Vilhena.

A palestra – que inicia às 19h e ocorrerá no Espaço nobre do Sebrae (nos fundos da prefeitura) – será ministrada pelo produtor e roteirista Mário Cesar Cabral Marques, que integra a equipe técnica da Memória Civilli Ltda responsável pela montagem da exposição cinefotobiográfica sobre Marechal Rondon, a partir do acervo da empresa, que é tombado pelo CONERQ-UNESCO.

Para falar sobre a iniciativa, estiveram na manhã desta quarta-feira, 28, na sede do Extra de Rondônia, o titular e a secretária-adjunta da SEMTIC, Juarez Soares e Tábada Morales Sagres.

Eles falaram que a iniciativa complementa a ação do Município para revitalização da Casa de Rondon, “espaço histórico que agora está devidamente valorizado, e que será ainda melhorado graças a esta parceria que estamos estabelecendo com a empresa, que detém os direitos sobre o acervo histórico de Marechal Rondon”, explicou Soares.

Por sua vez, a secretária-adjunta ressaltou que ações desta natureza acabam tendo desdobramentos positivos para o setor do Turismo vilhenense, além de ser um investimento no patrimônio histórico, preservando na memória coletiva os primórdios da fundação da cidade.

Os dirigentes da SEMTIC afirmaram que esta ação, agregada a outras de incentivo a capacitação profissional e consolidação de parcerias entre o Município e entidades como ACIV, CDL, SEST/SENAT, SICOOB e outras são o legado que pretendem deixar neste período de gestão interina, e que no caso da continuidade do atual prefeito no cargo estabelecem as bases de projetos futuros visando fomentar a economia local através dos setores abrangidos pela secretaria.