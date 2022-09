Na manhã desta quarta-feira, 28, o candidato a prefeito de Vilhena, Paulinho da Argamazon (Republicanos), esteve na redação do Extra de Rondônia, ocasião em que estava acompanhado pelo presidente do diretório municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MB), Rafael Maziero.

O propósito da visita foi reafirmar a aliança entre os dois partidos, além do Partido Democrático Cristão (PDC), nas eleições municipais suplementares de 30 de outubro.

“Estamos focados neste momento em minha candidatura a deputado federal, mas já a partir da próxima semana iremos centrar os esforços em torno dessa importante eleição municipal, que deve redefinir os rumos da política vilhenense, trazendo a tão necessária renovação para tirarmos nosso Município desta situação complexa, com instabilidade administrativa”, afirmou Maziero.

Na ocasião foi reiterada também a composição da chapa que irá concorrer na disputa local, tendo Paulinho como candidato a prefeito e a advogada emedebista Aline Leon como vice-prefeita.

O candidato a prefeito frisou que o apoio de Maziero “é fundamental para o nosso projeto, e temos convicção que ele estará conosco a partir da próxima semana na condição de deputado federal eleito, o que reforça ainda mais o nosso projeto”.

Paulinho da Argamazon está organizando seu plano de metas para o mandato, e quer apresentar propostas que vão além do comum e obrigatório, pensando também em ações que atendam a população mais carente da cidade, com política de assistência social que vise também ofertar capacitação profissional a pessoas em situação de vulnerabilidade, e até mesmo estabelecer um planejamento de apoio a entidades que trabalham na questão do abandono de animais nas ruas de Vilhena, com projetos voltados ao enfrentamento desta questão.

“Estou aberto a sugestões e ouvindo a comunidade na busca de elaborarmos um plano de governo que venha ao encontro das demandas da população vilhenense, e vamos governar de forma participativa, mantendo sempre o diálogo e a interação com a comunidade”, garantiu Paulinho.