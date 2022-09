O Ministério Público de Rondônia (MP) alerta eleitores do Estado para o horário de votação – das 7h às 16h-, em Rondônia, no próximo domingo, 2, e no dia 30 de outubro, em caso de eventual segundo turno.

A mudança atende a uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinou a uniformização do horário para o comparecimento às urnas em todo o País.

Conforme a medida, as seções eleitorais serão abertas às 8h e encerrarão os trabalhos às 17h do horário de Brasília (DF), desde que não haja eleitores na fila. Como consequência, estados com fuso horário diferente da capital federal terão de se adequar, abrindo uma hora antes, ou seja, às 7h do horário local, como é o caso de Rondônia.

A previsão é de que, com a unificação do horário de votação, a divulgação dos resultados para todos os cargos seja iniciada a partir das 17h da hora oficial de Brasília.

Em pleitos anteriores, a Justiça Eleitoral somente divulgava essas informações após o término do recebimento dos votos no Acre, último estado a concluir o processo de votação, que, antes da uniformização, ocorria conforme o horário local.

A norma, que também era prevista em resolução, visava evitar que a difusão dos dados pudesse influenciar pessoas que votavam em localidades com seções eleitorais ainda em funcionamento.

PROMOTOR VILHENENSE COMENTA

Nesta semana, o Promotor eleitoral João Paulo participou de entrevista no “Programa do Noel”, transmitido pelo Rede TV, momento em que alertou sobre o horário de votação. “Quem chegar depois das 16h, no local de votação, não vai votar. Os portões estarão fechados. Aqueles que chegaram antes, terão uma senha, vão poder ficar dentro do estabelecimento e votar”, comentou.

https://