O presidente da Assembleia Legislativa e candidato à reeleição a deputado estadual, Alex Redano (Republicanos), decidiu renunciar ao uso do fundão eleitoral em sua campanha, que está sendo custeada com recursos próprios e de apoiadores individuais (pessoa física), conforme prevê a legislação eleitoral.



“Sei que é um recurso legalmente aprovado, destinado a promover o custeio das campanhas eleitorais, distribuído de forma proporcional entre os partidos, mas optei por não utilizar os recursos oriundos do chamado fundão eleitoral, por entender que o dinheiro do contribuinte deve ser aplicado em outras necessidades”, destacou o candidato.



Redano fez questão de frisar que “essa é uma escolha pessoal minha. Cada candidato ou candidata, deve tratar dessa questão de forma individual. Não condeno quem faz uso do fundão e sou presidente regional do Republicanos, e o partido faz uso desse recurso e distribui entre os seus candidatos. Mas, decidi abrir mão”.



Na eleição de 2020, Carla Redano, hoje prefeita de Ariquemes, também desistiu de utilizar o fundão eleitoral em sua campanha. Nas atuais eleições para deputado estadual, não se tem notícia de outro candidato que desistiu de receber o recurso do fundão para custear a sua campanha eleitoral.