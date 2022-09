A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Vilhena está promovendo ações que visam resgatar a dignidade da população do município e região, que necessitam de atendimento médico no Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira.

Entre as ações implementadas nas últimas semanas, a grande notícia é o retorno da realização de cirurgias eletivas na principal unidade de saúde do Cone Sul, algo que não ocorria há cerca de sete anos.

Com a retomada a todo vapor, foram realizados cerca de 174 procedimentos entre os dias 20 de agosto a 20 de setembro. A tendência é que o atendimento seja ampliado.

Os pacientes que precisam de atendimento deste gênero passam por consulta médica especializada, realização de exames, análise de risco cirúrgico, retorno, cirurgia e atendimento pós-operatório.

Estão sendo feitas operações como colecistectomia, amigdalectomia, hemorroidectomia, esplenectomia, hernioplastia epigastrica, hernioplastia incisional, hernioplastia inguinal (bilateral), hernioplastia inguinal (unilateral), hernioplastia umbilical, reparação de outras hérnias, tratamento cirúrgico de ureterocele, prostatectomia suprapúbica, vasectomia, postectomia, histerectomia total, laqueadura tubária, ooforectomia/ooforoplastia, orquidopexia unilateral, orquiectomia unilateral e gastrostomia.

Aqueles que estão na fila de espera para realizar as cirurgias eletivas devem se dirigir a Central de Regulação, localizada no antigo prédio da Central da Covid, ou nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município para atualização de dados e exames a fim de agilizar o atendimento. Dúvidas sobre os procedimentos podem ser solucionadas no telefone 3321-4914.