Participando pela segunda vez de uma eleição, a vilhenense Débora Brasil (Progressistas) se lança com garra na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa contando com apoio da Família Cassol e sendo a única mulher de sua legenda a concorrer pelo Cone Sul.

Empresária do ramo de hotelaria, Débora mostra desenvoltura e articulação ao apresentar suas propostas, e tem como experiência de administração pública a atuação como Coordenadora da Casa da Gestante, organismo ligado à Assistência Social do Município.

Débora tem como metas de mandato trabalhar um projeto que denomina “Empreender Mulher”, que visa estimular as mulheres a buscarem autonomia e independência através de seu próprio esforço, “algo que em muitos casos serve para romper ciclos de violência contra elas próprias ou suas famílias”.

Além disso, a candidata quer trabalhar com o ingresso de jovens no mercado de trabalho, proporcionando a oportunidade do primeiro emprego, através de políticas públicas de incentivo para tanto; defende que a saúde em Vilhena precisa de investimentos para se fortalecer e voltar a ser referência no Estado e na Região Norte; além de buscar meios de promover a instalação de mais creches de tempo integral na cidade e na região, “a fim de proporcionar às mães locais adequados para cumprirem com suas jornadas de trabalho”.

O fato mais destacado e singular em suas metas é trabalhar no sentido de revitalizar e recuperar o Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito, “que já foi palco de exposições que projetaram Vilhena e o setor produtivo local e regional em âmbito nacional, a agora está tomado pelo mato”.

Para tanto, ela conta com apoio do pioneiro Ilário Bodanese, através de quem irá buscar articulação com os produtores e demais interessado em participar desta iniciativa, “que irá também resgatar a cultura, o comércio, o turismo, a agroindústria e muito mais em nossa cidade”, destaca Débora.

Além de fazer campanha em Vilhena e no Cone Sul, a candidata percorreu várias cidades do Estado na companhia de Ivo Cassol, contando também com a presença da candidata ao Senado Jaqueline Cassol, a quem apoia e agradece pela oportunidade e confiança.

Débora acredita que tem plenas possiblidades de alcançar seu objetivo, e sendo deputada estadual representando Vilhena e o Cone Sul na Assembleia Legislativa promete muito trabalho e compromisso no enfrentamento as demandas da população da região e do Estado.