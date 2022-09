Candidato a deputado federal pelo União Brasil, Wiveslando Neiva afirma que, caso seja eleito, seu mandato estará norteado pelos princípios cristãos, pela defesa da vida, da família, da liberdade e da Justiça.

Evangélico de berço, Wiveslando Neiva, filho do deputado Ezequiel Neiva, que também é presbítero, tem posicionamento político de direita. “Tenho orientação cristã, com princípios e valores definidos. Vou trabalhar na Câmara Federal para defende leis que defendem a família e a vida, princípios que precisam ser valorizados”, observou o candidato ao se pronunciar contrário às ideologias de esquerda que “tanto mal fazem para as famílias e para a nossa nação”.

Advogado especialista em Direito Constitucional e Administrativo, com seis anos de atuação no Tribunal de Contas do Estado, Wiveslando Neiva afirma que tem experiência jurídica para defender a liberdade de justiça em prol da população brasileira.