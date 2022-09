Acidente envolvendo duas motocicletas aconteceu na tarde de quarta-feira, 28, no centro de Colorado do Oeste.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra e Rondônia, o condutor da moto Honda NXR 150, contou à polícia que trafegava pela Avenida Juruá, quando em dado momento o condutor do veículo Honda CG 125 de cor azul, que seguia a sua frente fez uma conversão repentina a esquerda e que não conseguiu frear nem desviar, vindo a colidir.

Contudo, quando a PM chegou no local as vítimas que sofreram várias escoriações pelo corpo já haviam sido socorridas por uma ambulância ao pronto-socorro do hospital municipal.

Nenhum dos condutores apresentavam sintomas de embriaguez alcoólica.