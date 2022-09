Pioneiro em Chupinguaia, onde é servidor concursado do Estado e exerceu dois mandatos como vereador, Valmir Passito (Patriota) está confiante que vai se eleger deputado estadual neste domingo, 2 de outubro, dia das eleições gerais.

Ele disse que a expectativa “deriva de uma campanha feita com muita disposição e garra”, apesar de não dispor de muitos recursos, onde ele centrou forças na região do Cone Sul e Zona da Mata, porém tem pessoas o apoiando e pedindo votos em Porto Velho, Ariquemes, Garimpo Bom Futuro, Machadinho do Oeste, Ji-Paraná, Alto Alegre, Parecis, Buritis e muitas outras cidades.

Em visita ao Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 29, Passito afirma que este apoio espontâneo é decorrente de seu histórico na vida pública, “onde trabalhei sempre em defesa do povo, e muito articulado com vereadores de outras cidades, formando uma rede de amigos e simpatizantes por todo o Estado”.

O candidato foi presidente da Câmara Municipal de Chupinguaia, atuou como Conselheiro Tutelar – sendo inclusive presidente da instituição, além ter exercido função como assessor do Governo de Rondônia e de senador da República em seu município. Passito é concursado do governo estadual como técnico de Educação.

Entre as metas que pretende trabalhar na Assembleia Legislativa de Rondônia, ele destaca o apoio a saúde, ao setor produtivo, em especial à agricultura familiar, além de investimentos em estradas. O candidato também afirma que trabalhará para o fortalecimento e a melhoria dos salários aos técnicos de Educação, categoria a qual pertence e que agrega auxiliares de serviços gerais, merendeiras, vigias e servidores administrativos, cujos vencimentos estão defasados com relação a outros profissionais do setor, assim como aos trabalhadores de mesmo perfil na área da saúde.

Passito promete muito trabalho, credibilidade, confiança e atitude no exercício do mandato, e garante que será um ferrenho defensor das pautas do Cone Sul no Poder Legislativo estadual.