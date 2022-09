O deputado estadual Ezequiel Neiva lamenta profundamente a morte do vereador Thiago Vieira, de Colorado do Oeste.

O vereador faleceu na manhã desta quinta-feira, na UTI do Hospital Regional de Vilhena, onde estava internado após ser atacado a tiros dentro da residência onde morava com sua mãe.

O ataque ocorreu na última semana e o suspeito ainda não foi identificado pela polícia. A esposa de Thiago relatou à polícia que o vereador teria recebido ameaças do ex-marido dela.

Nascido em Colorado do Oeste, Thiago Vieira, 38 anos, estava em seu primeiro mandato de vereador, com atuação de destaque no município. Com bom relacionamento no meio político, empresarial, no setor rural e com as lideranças na cidade, nas eleições deste ano era um dos coordenadores das campanhas de Ezequiel Neiva para estadual, e do filho, Wiveslando Neiva para federal. Ele deixa duas filhas do primeiro casamento e um menino recém-nascido do atual relacionamento.

Ezequiel Neiva disse que acompanha o caso e cobra das autoridades policiais a identificação do atirador.

“Meus pêsames aos familiares. Oremos a Deus conforte o coração da família e de amigos neste momento de tamanha dor”.