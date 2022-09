Uma comerciante da cidade de Cabixi teve sua loja furtada na quarta-feira, 28, e procurou o quartel da Polícia Militar (PM) para registrar a ocorrência.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima contou aos militares que recebeu uma mensagem via aplicativo de uma pessoa identificada pela letra A., onde disse a ela que havia encontrado uma sacola em frente à casa dela com algumas roupas, e umas seriam dela e outras não, e que provavelmente alguém teria tentado furtar sua casa, porém abandonaram a sacola e pediu para a comerciante verificar se alguém tinha furtado sua loja, pois algumas peças eram novas.

Com isso, a empresária confirmou que duas peças de roupas eram de sua loja. Contudo, a vítima resolveu verificar se as câmeras de segurança haviam registrado o furto.

Entretanto, ao averiguar as imagens descobriu que a pessoa que havia entrado em contado com ela, era quem havia furtado seu comércio e ao verificar o estoque

constatou que além das duas peças devolvidas foram furtados 5 shorts e 2 camisetas.