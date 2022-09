Acidente envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux SWSR A2, com placa de São José dos Pinhais – Paraná, aconteceu no final da tarde desta quinta-feira, 29, na BR-364, rotatória do Posto Cinta Larga, em Vilhena.

A reportagem do Extra de Rondônia, conversou com o motorista da caminhonete, no qual relatou que seguia pela rodovia sentido Cuiabá, quando houve a colisão com a motociclista que acessa a rotatória.

No choque, a mulher caiu e bateu o corpo contra o meio-fio. Ela reclamava de fortes dores nas costas.

O Corpo de Bombeiros foi chamado pelo motorista que também assinou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).