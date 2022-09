No final das contas, o grande estrondo que se esperava virou uma bombinha de São João! O debate promovido pela TV Rondônia, com mediação impecável de Lúcio Mosquéra, ficou muito aquém das expectativas, para um último confronto antes da eleição de domingo. Como se esperava, o alvo principal dos quatro concorrentes da oposição era o governador Marcos Rocha. Era mais que previsto.

Os mais duros ataques partiram, novamente, do ex-governador Daniel Pereira. Marcos Rogério e Léo Moraes também atacaram o governo, principalmente nas áreas da saúde e da segurança pública. Já Pimenta de Rondônia chegou ao exagero de pedir intervenção federal no Estado, por falta de segurança. Um dos únicos momentos de alguma emoção, foi quando, para surpresa dos telespectadores, ocorreu um duro ataque do candidato Léo Moraes não a Rocha, mas ao senador Marcos Rogério. Léo acusou Rogério de não ser bolsonarista de raiz, até porque, lembrou, o senador de Ji-Paraná foi de um partido de esquerda por 10 anos, apoiou Dilma Rousseff e gravou mensagens de apoio ao então presidente Lula.

A tática de Léo é clara: colocar-se como o verdadeiro opositor a Rocha, buscando apoio do eleitorado para ir ao segundo turno. Rogério contra-atacou, dizendo que Léo trabalhou com Roberto Sobrinho, do PT. O senador chamou Léo de desequilibrado, lembrando um famoso debate presidencial em 1989, quando o então candidato Paulo Maluf também chamou Leonel Brizola de desequilibrado, numa cena inesquecível da política brasileira. Enquanto os dois se confrontavam, Rocha respirava aliviado, porque ficou fora do foco dos ataques, ao menos por algum tempo.

Rocha, aliás, aproveitou as regras do debate, para concentrar seus confrontos diretos com Pimenta de Rondônia, um adversário menos agressivo. Usou uma tática bem diferente do que fez no debate na SICTV, quando preferiu debater diretamente com Marcos Rogério, seu principal adversário. Rocha e Léo também tiveram uma confrontação mais forte, na questão da saúde, mas ficou por aí. Quando o debate entrou para temas nacionais, como o famoso orçamento secreto, os adversários de Rocha só perderam tempo, ao invés de aproveitar a chance de aprofundar discussões de temas locais e tentarem expor as eventuais falhas do atual governo. Em relação a temas, ressalte-se, aliás, alguns deles, escolhidos, foram muito fracos, dando também nisso um tom próximo ao cinza, no confronto.

Marcos Rogério e Daniel Pereira, ao menos pareceu, se ajudaram mutuamente, um respondendo e levantando a bola para o outro, ambos unidos em críticas ao governo, principalmente na área da saúde. No geral, não houve alguma coisa nova, algo que pudesse abalar esta ou aquela candidatura; uma denúncia pesada; um ataque que não tivesse resposta. Com exceção de uma ou outra rusga, pouco de novo apareceu, que pudesse, no final, fazer com que os indecisos pudessem escolher um lado ou outro. Agora, só resta a eleição. No domingo à noite, teremos todas as respostas.

DAS CENTENAS DE POSTULANTES À ASSEMBLEIA, HÁ MUITOS NOMES FORTES, MAS PODEM SURGIR SURPRESAS

A 72 horas da eleição, a corrida ao voto se intensifica. As ruas estão tomadas de “formiguinhas”, caminhões de som e farta distribuição de santinhos. A disputa está acirrada para o Governo, muito mais ao Senado, no mesmo tom à Câmara Federal e, imagine-se, para as 24 cadeiras à Assembleia Legislativa. Quem chegará lá? Há algumas possibilidades reais, ao menos no mundo das teorias, pela força eleitoral que têm apresentado. Para a ALE, da Capital, por exemplo, destacam-se nomes como os de Ieda Chaves, Jean Oliveira, Ribamar Araújo, Chico Holanda, Pedro Pimentel, Marcelo Cruz, Jair Montes e o delegado Pedro Mancebo, entre vários outros.

Do interior, fala-se muito em Alex Redano, Laerte Gomes, Luizinho Goebel, Glaucione Rodrigues, Ismael Crispim, Dr. Neidson, Adelino Follador e Cirone Deiró. Claro que essa pouco mais de uma dúzia de possibilidades, é apenas um palpite, até porque devem surgir, na hora em que as urnas de abrirem, as tradicionais surpresas, com nomes praticamente desconhecidos no Estado se elegendo, graças ao apoio maciço do seu território eleitoral. Há ainda muitos outros postulantes, incluindo-se aí pelo menos mais dez parlamentares atuais que buscam a reeleição, que podem surpreender. O resultado definitivo? Só depois das sete da noite, no domingo…

ATUAIS MEMBROS DA BANCADA FEDERAL CONCORREM DIRETAMENTE COM NOVOS NOMES PARA A CÂMARA

E a Câmara Federal? A maioria dos nomes colocados à disposição do eleitorado é de gente desconhecida fora dos limites de suas cidades. Mas há um grupo bastante forte, que pode sim chegar lá. Entre eles, os dos atuais membros da nossa banda federal, destacando-se aí Lúcio Mosquini e Silvia Cristina, que esperam grande votação. Expedito Netto, Coronel Chrisóstomo e Mauro Nazif, somando os cinco que irão concorrer à reeleição, também estão no páreo. Mas vem muita gente boa por aí. Como por exemplo o empresário Tiziu Jidalias, de Ariquemes, que tem crescido muito nos últimos dias. O mesmo se pode dizer do ex-prefeito Thiago Flores, que é um dos destaques na corrida pelas cadeiras da Câmara. O jovem Lucas Follador, que ocupa a cadeira de Mariana Carvalho, vem com força, também, na mesma região. É importante destacar ainda a força eleitoral do vice-prefeito da Capital, Maurício Carvalho. Esquecer das possibilidades reais da apresentadora e jornalista Cristiane Lopes seria um erro e uma injustiça. Ela está sim, no time que pode chegar lá. O mesmo se pode dizer do advogado Breno Mendes, que cresceu muito entre o eleitorado da Capital. Por fim, neste grupo teoricamente de elite sobre as possibilidades reais de eleição, está o nome do médico e ex-secretário de saúde do Estado, Fernando Máximo. Pode surgir alguma surpresa? Claro que pode. Mas, pelo que se ouve nas ruas, as chances destes citados são bastante sólidas. Esperemos para ver…

ORGANIZADORES PREVEEM CARREATA HISTÓRICA PRÓ BOLSONARO, ENTRE CANDEIAS DO JAMARI E PORTO VELHO

O sábado está prevendo uma das maiores carreatas da história de Rondônia. Ela acontecerá durante a manhã, saindo de Candeias do Jamari e indo até o Espaço Alternativo de Porto Velho. O empresário Dirceu Fernandes, um dos líderes do movimento, explica que a intenção é ver o maior número de veículos participando da mobilização, em apoio ao presidente Bolsonaro, que será realizado ao mesmo tempo e no mesmo horário em cerca de 5.500 municípios de todo o país. A concentração será pela manhã no Posto Bodanese, em Candeias. A saída está marcada para às 11 horas e a carreata vai seguir pelos 20 quilômetros da BR 364, que separam a cidade vizinha à Capital, entrando na avenida Jorge Teixeira/BR 319 e daí seguindo até o Espaço Alternativo, próximo ao aeroporto. Os organizadores estão pedindo que os participantes usem muito o verde e amarelo ou que carreguem bandeiras do Brasil ou, ainda, ambas as coisas. Vários grupos já confirmaram a participação.

CORRIDA AO SENADO: UM PASTOR À ESPERA UM MILAGRE. E AS CHANCES REAIS DE EXPEDITO JÚNIOR

Nesta semana, no programa Papo de Redação, com os Dinossauros da Rádio Parecis FM, foram realizadas mais duas entrevistas com os candidatos ao Senado. Um deles, o Pastor Josenélio Muniz, do nanico PMB (Partido da Mulher Brasileira) está na briga esperando um milagre. Sem um centavo do Fundo Eleitoral e nem um segundo no horário eleitoral, ele é um Davi em miniatura, lutando contra um super Golias. Mesmo com chance zero, ele se coloca como opção contra os políticos tradicionais.

Na terça-feira, foi a vez de Expedito Júnior, hoje no PSD, sem dúvida um dos nomes que têm chances reais de chegar lá. Disputa, voto a voto, a liderança das pesquisas com Mariana Carvalho e Jaqueline Cassol. Jaqueline, aliás, já havia passado pela sabatina com os Dinos, na semana passada, com boa performance. Expedito abordou vários temas, lembrou de sua atuação na vida pública e de suas ações no Congresso e fez duras críticas aos ministros do STF. Na quarta-feira, a entrevista seria com a candidata Mariana Carvalho, mas ela não pode comparecer, por ter compromisso com o governador Marcos Rocha em Ariquemes. foi a vez de Mariana Carvalho, outra candidata com possibilidades reais. Nesta quinta, o último da série de candidatos ao Senado a ser entrevistado será Jaime Bagattoli, o nome que mais vem crescendo nas intenções de voto Estado afora.

EXTRAÇÃO E VENDA ILEGAL DO NOSSO OURO: MAIS UMA AÇÃO ENXUGA GELO DA PF CONTRA QUADRILHAS

Uma espécie de caça ao tesouro, conseguido ilegalmente. Esse é o resumo de uma série de operações que vem sendo feitas pela Polícia Federal, em Rondônia e outros Estados, contra a retirada e ouro de áreas proibidas e o comércio ilegal deste minério. Nesta semana, mais uma operação desbaratou um sistema em que o ouro ilegal fazia fortunas. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão não só em Porto Velho, como em Ariquemes, Cuiabá, Juína, Várzea Grande e Paconé, as quatro cidades no Mato Grosso. A PF também apreendeu, por ordem judicial, um total de 19 veículos, joias e quatro armas. Foram ainda sequestrados mais de 900 mil reais em contas bancárias dos denunciados. Lamentavelmente, continuamos perdendo nossas riquezas para a extração ilegal e o comércio clandestino de nossas riquezas. Acontece com o ouro, acontece com os diamantes da Reserva Roosevelt e com muitos outros minérios que poderiam enriquecer nossa terra e nosso povo. Por incrível que pareça, a legislação brasileira continua atendendo a interesses estrangeiros, ao invés de criarmos um sistema de exploração das riquezas controlados pelo Exército, pela Polícia Federal e outros organismos de segurança. Só enxugamos gelo e perdemos mais e mais o que é nosso. Triste!

BAGATTOLI CRESCE, DESTACA INDUSTRIALIZAÇÃO E APOIO AO PRESIDENTE BOLSONARO

Por falar em Bagattoli, o candidato tem percorrido o Estado defendendo a industrialização e agricultura familiar, como formas de gerar emprego e renda em Rondônia. O ensino profissionalizante também está entre as propostas do empresário Empresário e homem do campo, o candidato do Partido Liberal (PL) afirma que buscará incentivar a industrialização do Estado e, ao mesmo tempo, apoiar a agricultura familiar. “A vocação de Rondônia é a agroindústria, pois temos aqui todas as condições para isso”. Bagattoli destaca também que é apoiador do auxílio emergencial, do presidente Bolsonaro, às famílias mais vulneráveis, além de defender maior investimento e ampliação do ensino integral e profissionalizante, pauta que ele pretende lutar ao lado do candidato a governador Marcos Rogério e também em Brasília como futuro senador. O candidato que se diz principal representante do agronegócio rondoniense, é apontado, em pesquisas internas de mais de um partido, como um nome crescente entre os postulantes ao Senado.

ENCONTRO POLÍTICO LOTA TALISMÃ, PARA APOIAR CANDIDATURAS DE MARIANA, MAURÍCIO E IEDA CHAVES

O coordenador da campanha da candidata a deputada estadual Ieda Chaves, ainda está comemorando o sucesso do evento em que ele foi um dos organizadores. O evento, que teve a importante liderança do vereador Edwilson Negreiros, com o apoio da secretária de Educação, Gláucia Negreiros, lotou a casa de shows Talismã, na noite da terça-feira. Participaram, obviamente além de Ieda, o prefeito Hildon Chaves, a candidata ao Senado, Mariana Carvalho e o candidato a deputado federal, Maurício Carvalho, entre muitos outros convidados especiais. A Talismã consegue abrigar um público acima de seis mil pessoas e, nesta terça, estava praticamente lotado. Vários discursos entusiasmados marcaram a noite, além dos aplausos do grande público. Mariana, Ieda e Maurício foram muito aplaudidos durante o encontro, assim como o prefeito Hildon Chaves, sem dúvida o maior cabo eleitoral da sua esposa, que disputa pela primeira vez um cargo político, via eleições. Edwilson Negreiros agradeceu a participação de todos e falou com entusiasmo sobre a eleição do domingo. Ele abriu mão de uma candidatura à Assembleia, para integrar o projeto de Ieda Chaves.

PERGUNTINHA

Você teria coragem de andar num carro voador, que está em fase final de testes no Brasil e começa a circular pelos ares de algumas cidades já a partir de 2025?