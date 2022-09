O candidato a deputado federal Evandro Padovani (PSC) visitou a redação do Extra de Rondônia nesta tarde de quinta-feira, 29, para através do site fazer um balanço de sua campanha e agradecer o apoio e receptividade da população do Estado ao projeto político que encabeça.

“Antes de mais nada, é preciso dizer que este mandato que estamos buscando não é meu, mas sim da região do Cone Sul, da Agricultura Familiar, do Setor Produtivo do Estado, sendo que eu apenas sou um instrumento à serviço das pessoas que integram esses segmentos de nossa sociedade, e do Estado de Rondônia”, frisou “Padovani da Agricultura”, nomenclatura através do qual fez a campanha.

Ele afirmou que começou o trabalho de construir seu projeto na fase da pré-campanha, no final de março, percorrendo todos os Municípios e distritos do Estado, agregando lideranças e organizando seu plano de metas, ouvindo sugestões e ideias para elaboração do programa de mandato que pretende exercer.

Depois, a partir do início oficial da campanha eleitoral, voltou a “colocar o pé na estrada”, percorrendo 32 Municípios a bordo de seu trator decorado com as bandeiras de Rondônia e do Brasil, e que se tornou símbolo “desta luta do setor produtivo em lutar para ter um representante legítimo do setor na bancada federal”.

O apoio nessas cidades, agregado aos núcleos de ação nas demais localidades do Estado o tornam confiante de que, a exemplo das eleições passadas, conquistará votos em todos os Municípios de Rondônia.

Falando sobre o Cone Sul, Padovani afirma que o momento é decisivo para a região, que precisa recuperar sua representatividade no Congresso Nacional, “ e apesar de termos ótimos nomes lançados aqui, a configuração política de nossa nominata nos favorece, e torna nossa candidatura como mais viável eleitoralmente entre as que estão colocadas aos eleitores”.

Padovani cita o fato de estar muito bem posicionado nas pesquisas divulgadas nos últimos dias, e afirma que isso decorre do trabalho realizado na campanha, de seu histórico de ações à frente da SEAGRI, além do apoio de 14 prefeitos – incluindo todos os do Cone Sul, mais de 40 lideranças políticas em dezenas de cidades, e de entidades e instituições como a Faperon, Aprosoja, Idaron e parte dos quadros da Emater.

“Mas nada disso teria sentido se não fosse o apoio popular que vem sendo manifestado por onde quer que eu vá, o que me dá a certeza de estar no caminho certo, e a sensação do dever cumprido”, afirma.

Mesmo sem dispor de uma cota robusta do Fundo Partidário como vários de seus concorrentes, e apesar de ter sido alvo de ataques e tentativa de armação, Padovani assegura que fez uma campanha limpa, coerente, propositiva e rigorosamente dentro da ética. “O eleitor sabe do meu caráter e que pode confiar em nossa palavra”.

Ele tem como metas ser o “representante legítimo do Cone Sul na bancada federal, do pequeno e médio agricultor, do setor produtivo e da população de Rondônia lá em Brasília, trabalhando pelo progresso e o desenvolvimento do nosso Estado”.

Para o próximo domingo, ocasião em que estará de aniversário, Padovani esperar comemorar dois acontecimentos de sua vida, que é chegar aos 57 anos e ser eleito deputado federal, e pede a população encarar com civismo e seriedade este momento fundamental para o nosso país, “ocasião em que renovaremos a esperança e iremos definir que será o futuro que queremos para o Brasil e para Rondônia”.