O crescimento e aceitação do nome do candidato a deputado federal pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Rafael Maziero, tem aumentado e muito nos últimos dias. O candidato chega sendo a única opção viável de vitória para o conesul do Estado.

A viabilidade da candidatura se faz devido ao coeficiente eleitoral, já que temos somente oito vagas para deputado federal por Rondônia. “Para um partido eleger um deputado federal terá que fazer no mínimo 100 mil votos; a nominata do MDB está muito forte e fará no mínimo dois deputados federais e com isso temos real chance de se eleger”, explicou Maziero.

“Estou muito feliz com a reta final de nossa campanha, vendo que as pessoas que querem o bem do Estado estão aderindo ao nosso nome de forma voluntária, buscando o melhor para todos”, comenta.

Já na reta final a campanha tem intensificado o corpo a corpo e o pedido de voto pessoalmente. “Tenho tentando visitar os bairros e comércios, tentando chegar no maior número de pessoas possíveis, mas algumas posso não conseguir. Por isso peço para os que votam em mim, aumente nossa rede e peça para seu amigo, vizinho e familiar um voto de confiança em nome de Rafael Maziero”, afirmou.