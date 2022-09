Chegando a etapa final da campanha eleitoral, a candidata a deputada estadual está satisfeita com o trabalho realizado nesses últimos 45 dias, classificando como “limpa, boa e produtiva, e por isso espero um bom resultado no domingo”.

Pertencente a uma família tradicional da cidade, e servidora pública municipal de carreira, Cris é casada com o prefeito interino na cidade, Ronildo Macedo, e está convicta que está propondo trabalhar da mesma forma como atua na educação, sendo diretora de escola, “onde fizemos um trabalho que agora nos rende frutos sob a forma de reconhecimento e credibilidade”.

Ela afirma que irá retribuir à população de Vilhena e do Cone Sul a confiança a ser manifestada nas urnas, e disse que estará comprometida com o mandato e com as demandas da população, garantindo estar plenamente preparada para exercer a função parlamentar.

Cris ainda afirmou que o trabalho de Ronildo Macedo à frente da administração municipal tem ajudado em seu projeto político, e que espera poder contribuir à altura que Vilhena necessita, com ela na Assembleia Legislativa e o esposo no comando do Município.

A candidata pede ao eleitor que compareça às urnas no próximo domingo para exercer o seu direito de votar, que dê preferência aos candidatos do Cone Sul para que a região obtenha representatividade política nas esferas de poder em âmbito estadual e federal, e que avaliem confiar em suas propostas e metas, “pois serei uma representante digna de nossa cidade e região na Assembleia Legislativa”.